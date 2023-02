Fideloy – TRUFFA

Leggi su butac

(Di martedì 21 febbraio 2023) Da bravo anziano quale sono stavo navigando su Facebook mentre ero nell’unico luogo dedicato a quell’operazione, il trono in bagno. Di fronte a me è apparsa la pubblicità che mi mancava, quella che rappresenta il regalo perfetto per mia moglie, fiera proprietaria di una macchina da cucire moderna, che ha trasformato una stanza di casa nostra nel laboratorio artigianale dove realizza un po’ di tutto, e dove ultimamente si fatica a trovare uno spazio a causa delle scatole di stoffa sparse su tutte le superfici. La pubblicità è quella che vedete qui sotto: Per chi faticasse a leggere, il testo in alto riporta: Triste notizia signore, dobbiamo annunciare che stiamo chiudendo… La nostra attività ha attraversato momenti difficili nell’ultimo anno e sfortunatamente non abbiamo altra scelta che chiudere il nostro marchio , ma realizzeremo vendite incredibili . Vendiamo mobili in eccedenza – ...