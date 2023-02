Fiamme all’esterno di un appartamento: paura in valle telesina (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Fiamme in un appartamento di via Tore, nel comune di Limatola. Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Telese Terme, ma secondo i primi accertamenti un cortocircuito avrebbe interessato uno scaldino che era collocato all’esterno della casa: il fuoco, partito dall’elettrodomestico, avrebbe quindi investito una catasta di legno nelle vicinanze propagandosi all’interno. Momenti concitati e di grande apprensione per quanti si trovavano in casa che hanno quindi immediatamente allertato i caschi rossi. Le Fiamme sono state subito domate dai Vigili del fuoco e per fortuna non si registrano feriti. Annerite le suppellettili, i danni all’abitazione sono stati considerati di lieve entità. (foto di repertorio) L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) –in undi via Tore, nel comune di Limatola. Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Telese Terme, ma secondo i primi accertamenti un cortocircuito avrebbe interessato uno scaldino che era collocatodella casa: il fuoco, partito dall’elettrodomestico, avrebbe quindi investito una catasta di legno nelle vicinanze propagandosi all’interno. Momenti concitati e di grande apprensione per quanti si trovavano in casa che hanno quindi immediatamente allertato i caschi rossi. Lesono state subito domate dai Vigili del fuoco e per fortuna non si registrano feriti. Annerite le suppellettili, i danni all’abitazione sono stati considerati di lieve entità. (foto di repertorio) L'articolo proviene da ...

