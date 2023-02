Ferran Torres: «Ero entrato in un pozzo senza fine di sfiducia» (Di martedì 21 febbraio 2023) Ferran Torres ha voluto parlare del supporto psicologico che gli ha permesso di superare i momenti più critici al Barcellona Ferran Torres, attaccante del Barcellona, ha voluto parlare ai giornalisti del supporto psicologico di cui ha avuto bisogno e della sua importanza per gli atleti. Di seguito le sue parole, raccolte da Marca. «Sono entrato in un pozzo senza fine, non sapevo come uscirne. Non ero fiducioso e tutto mi ha condizionato. È stata un’esperienza molto amara, ma allo stesso tempo uno dei momenti più belli perché ora mi sento più forte. Ero diventato troppo ossessionato dal gol e non dalla prestazione. Pensavo più a segnare, anche se non giocavo bene. Ora ho imparato a uscire, a divertirmi e da lì le cose vengono fuori da sole. Non è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023)ha voluto parlare del supporto psicologico che gli ha permesso di superare i momenti più critici al Barcellona, attaccante del Barcellona, ha voluto parlare ai giornalisti del supporto psicologico di cui ha avuto bisogno e della sua importanza per gli atleti. Di seguito le sue parole, raccolte da Marca. «Sonoin un, non sapevo come uscirne. Non ero fiducioso e tutto mi ha condizionato. È stata un’esperienza molto amara, ma allo stesso tempo uno dei momenti più belli perché ora mi sento più forte. Ero diventato troppo ossessionato dal gol e non dalla prestazione. Pensavo più a segnare, anche se non giocavo bene. Ora ho imparato a uscire, a divertirmi e da lì le cose vengono fuori da sole. Non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : RT @DiMarzio: #Barcellona, lo sfogo di #FerranTorres - GoalItalia : La rinascita di Ferran Torres dopo un momento complicato: “Ero caduto in un pozzo senza fondo” ?? - Rougenoir1978 : @ame0773 Ma anche quando hai il carattere (come Ferran Torres) devi comunque farci i conti ed uscirne. Quindi per u… - DiMarzio : #Barcellona, lo sfogo di #FerranTorres - DAZN_IT : Sergi Roberto opportunista ? Ma parliamo dello slalom di Ferran Torres ???? #LaLiga #DAZN -