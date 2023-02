Femminicidi | il saggio ‘L’assassinio della Grande Madre’ spiega radici del dramma culturale

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il cultorisale al neolitico, se non addirittura al paleolitico se teniamo conto del ritrovamento in tutta Europa di numerose figure di donne dai seni prosperosi e il ventre gonfio; tutti aspetti legati alle fertilità. Con il passare del tempo la ‘Magna Mater’ è stata rappresentata in svariate forme, addirittura moltiplicandosi in diverse divinità femminili all’internostessa religione, al fine di metterne in risalto i diversi aspetti ora legati alla feconditàterra ora alla fertilità e alla sessualità, ora all’alternarsi delle stagioni”. Così Giovanna Mulas, autrice delin uscita per Bonfirraro il 3 marzo prossimo nelle migliori ...