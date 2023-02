(Di martedì 21 febbraio 2023)sui social dove ormai le sue apparizioni sono sporadiche e annuncia l'avvio del suo nuovo podcast. Annuncia anche un live streaming in cui farà un incontro con i suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo ore di assenza, Fedez torna su Instagram con un post dedicato ad alcuni amici che hanno preso parte al Festiva… - LeleBraccio10 : @Fedez Tacci vostra m'avete fatto tornà su tutto il pranzo!!! Avvisate pirma de mette na foto del genere!! - leggoit : #fedez torna su Instagram, ma di Chiara ancora nessuna traccia: cosa ha pubblicato - infoitcultura : Mario Giordano: “Aggredita l’inviata di Fuori dal Coro”. Poi torna su Fedez: “Per te solo due parole stasera, non t… - FQMagazineit : Mario Giordano: “Aggredita l’inviata di Fuori dal Coro”. Poi torna su Fedez: “Per te solo due parole stasera, non t… -

... vita da separati in casa - Chiara Ferragni e, le tappe dell'amore (in crisi) più social di sempre -su Instagram: "Un'inchiesta per scoprire se sono omosessuale Se lo fossi, lo ...Selvaggia Lucarelli nella sua ultima storia Instagramdi nuovo sul monologo recitato da Chiara Ferragni a Sanremo . La giornalista recupera un post ... Selvaggia Lucarelli, frecciatina a(...

Fedez torna sui social e attacca Mario Giordano: “Fuori dal coro fa inchieste per vedere se sono… Il Fatto Quotidiano

Fedez torna sui social, lo scontro con Fuori dal coro: «Un’inchiesta per sapere se sono omosessuale» Corriere della Sera

Fedez torna sui social e sbotta con i giornalisti: Inchieste sulla mia omosessualità Fate schifo Fanpage.it

Fedez torna su Instagram: «Un'inchiesta per scoprire se sono omosessuale Se lo fossi, lo direi» Vanity Fair Italia

Fedez torna sui social e attacca Giordano: con lui c'era anche la Ferragni TPI

“Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo d ...Un nuovo indizio social sembra confermare la presunta crisi tra i Ferragnez. L'influencer ha postato le foto dei momenti più belli vissuti negli ultimi tempi. E del marito non c'è neanche l'ombra. Int ...