Fedez ridicolizzato da Chiara Ferragni: ecco cosa pubblica la "mogliettina" | Guarda (Di martedì 21 febbraio 2023) Non passa giorno senza che si parli di Fedez e Chiara Ferragni. La loro presunta crisi per motivi non meglio precisati sta facendo volare le interazioni social dell'imprenditrice digitale, che sembra averci preso gusto a lasciare tutti sulle spine. A causa di quanto accaduto al Festival di Sanremo i due avrebbero litigato e non avrebbero ancora risolto i loro problemi, anche se non è chiaro cosa li abbia causati. Il bacio che Fedez si è scambiato con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston? O forse l'eccessivo protagonismo del rapper, che senza essere in gara ha oscurato tutti, perfino la moglie? L'ultimo sviluppo riguarda una storia pubblicata dalla Ferragni, dove ricompare Fedez: peccato che non sia davvero lui, ma alcuni ...

