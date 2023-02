Fedez, Mario Giordano risponde a Fuori dal Coro: 'I testicoli sono attaccati, la volevo tranquillizzare' (Di martedì 21 febbraio 2023) La risposta... ' Fuori dal Coro '. Mario Giordano l'aveva anticipato e così ha fatto. Arriva diretta la risposta a Fedez del giornalista e conduttore del programma di Rete 4 'Fuori dal Coro'. 'Due ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) La risposta... 'dal'.l'aveva anticipato e così ha fatto. Arriva diretta la risposta adel giornalista e conduttore del programma di Rete 4 'dal'. 'Due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming». Posso dirlo? Un signore. - LegaSalvini : GIORDANO REPLICA A FEDEZ: «CONTRO DI ME INSULTI ESAGERATI E BODY SHAMING» - marcofurfaro : Dopo 24 ore: - @GiorgiaMeloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al… - simona_loppi : @ant0six Infinito....il Sig Mario Giordano le ha dedicato fin troppo tempo #fedez - benalemeilleur : Mario #Giordano apre la puntata di #FuoridalCoro rispondendo a #Fedez -