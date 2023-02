Fedez | Benigni e il Festival a luci rosse Striscia | Cosa non torna | prova video clamorosa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Gira che ti rigira,e Robertosono stati i veri protagonisti deldi Sanremo. Quest'anno e in altre due edizioni assai meno chiacchierate.la notizia celebra a modo suo quanto successo sul palco dell'Ariston con la polemica per le palpatine e i siparietti atrae Rosa Chemical. Tra twerking selvaggio in platea e baci in bocca, c'è chi ha pensato bene di denunciare i due artisti e chi ha addirittura tirato in ballo la religione e il "peccato". Ma qualnon, sottolinea il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Sì, perché in passato molto meno veleno è stato versato per altri momenti assai piccanti. Nel 1980 fece scalpore Olimpia Carlisi e ...