Fast X, Vin Diesel e l'inseguimento a Roma: la foto dal set (Di martedì 21 febbraio 2023) In attesa dell'arrivo di Fast X nelle sale cinematografiche, Vin Diesel porta i fan della saga dietro le quinte con un'immagine scattata durante le riprese che si sono svolte nella città di Roma. Fast X avrà, come di consueto, una serie di sequenze d'azione in auto. Tra queste ce ne sarà una girata per le strade di Roma, ed è lì che Vin Diesel ha deciso di portare i fan della saga per mostrare parte di quanto accaduto durante le riprese. Il decimo capitolo della serie cinematografica vedrà Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra di piloti di talento affrontare un nuovo cattivo, Dante, interpretato da Jason Momoa. In seguito al rilascio del trailer di Fast X, l'attore ha quindi deciso di regalare ai fan uno sguardo dietro le quinte attraverso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) In attesa dell'arrivo diX nelle sale cinematografiche, Vinporta i fan della saga dietro le quinte con un'immagine scattata durante le riprese che si sono svolte nella città diX avrà, come di consueto, una serie di sequenze d'azione in auto. Tra queste ce ne sarà una girata per le strade di, ed è lì che Vinha deciso di portare i fan della saga per mostrare parte di quanto accaduto durante le riprese. Il decimo capitolo della serie cinematografica vedrà Dominic Toretto (Vin) e la sua squadra di piloti di talento affrontare un nuovo cattivo, Dante, interpretato da Jason Momoa. In seguito al rilascio del trailer diX, l'attore ha quindi deciso di regalare ai fan uno sguardo dietro le quinte attraverso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : Fast X: Vin Diesel allude a un’intensa scena tra le vie di Roma - andfavara : Pensavo a Vin Diesel che dal 2035 non potrà più fare uscire Fast and Furious in Europa e un po' sigh - 0Nadde : FAST X (2023) Trailer ITA del Film di Fast & Furious con Jason Momoa e V... - GianlucaOdinson : Fast X: Vin Diesel sta ancora scoprendo nuovi aspetti di Toretto - badtasteit : Dom Toretto sta entrando nella sua terza decade di vita e in #FastX Vin Diesel ha continuato a scoprire lati inedit… -