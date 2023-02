Fascisti | una donna presa a calci e pugni da 5 militanti e lasciata in un lago di sangue per un manifesto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrazza : A Firenze un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi fuori una scuola. Governo e maggioranza zitti. Anzi, le uniche… - fdragoni : Siamo in presenza di una rissa - PieroPelu : Davanti al liceo Michelangelo di Firenze una squadra di giovani neo fascisti hanno aggredito e picchiato selvaggiam… - sinigagl : RT @stefanocatone: Solo nelle ultime ore: Picchiatori fascisti a Firenze. Svastica su monumento a Matteotti a Bolzano. Vandalizzato monume… - w_girardi : RT @PBerizzi: Qui è quando Italo Bocchino, direttore dell'house organ di Fratelli di Fiamma, dice che il pestaggio squadrista di Firenze (6… -

La vittima stava staccando un manifesto concroce celtica, che commemorava i fatti di Acca Larenzia, dalla pensilina difermata d'autobus. Il fatto è accaduto il 15 febbraio scorso, ma è ......messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli... Letto sul sito di Casaggì di come tale movimento: Si definiscacomunità in cui "respirare l'...

Firenze, studenti aggrediti da militanti fascisti. La Digos ne identifica ... Il Manifesto

Firenze - Cacciare i fascisti dalle scuole! Rivoluzione.red

Altro che aggressione fascista: ecco il video che smentisce la sinistra ilGiornale.it

Pestata da 5 fascisti a Bracciano: Calci e pugni in testa, mi tenevano ... Fanpage.it

Una targa commemorativa per ricordare l'assurda morte di Amadei ... il Resto del Carlino

Bracciano, una donna di 39 anni è stata presa a calci e pugni in pieno giorno da cinque militanti di Casapound, quattro uomini e una donna. Stava staccando un manifesto con una croce celtica.La polemica nata lo scorso fine settimana in occasione dell’apertura della sede di Fratelli d’Italia a Cremona mi porta a prendere posizione rispetto alla questione, ovviamente non per schierarmi da u ...