Farina di grillo: è nelle Marche l'azienda produttrice (Di martedì 21 febbraio 2023) Farina di grillo, un argomento molto dibattuto nelle ultime settimane tra persone che si dimostrano scettiche, contrarie e anche nauseate al solo pensiero di assaggiare un qualsiasi tipo di prodotto proveniente da questo simpatico insetto. Dopo il successone del grillo-cheeseburger di Milano che ha visto la fila arrivare addirittura fuori dal locale per assaggiarlo al ... TAG24.

