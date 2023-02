“Fare Export”, il progetto per le imprese che vogliono approcciarsi ai mercati esteri (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. Quando si vuole vendere sui mercati esteri non ci si può improvvisare: occorre conoscere il mercato di destinazione, i competitors, ma anche i punti di forza e di debolezza della propria impresa, occorre trovare nuovi clienti, sapere comunicare in una lingua straniera, risolvere questioni legali e contrattuali e molto altro. Per aiutare le imprese artigiane e le piccole imprese in questo percorso, l’ufficio Internazionalizzazione di Confartigianato imprese Bergamo ha ideato il progetto “Fare Export” una serie di serate dedicate alle imprese che intendono approcciarsi ai mercati esteri e che comunque vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. Quando si vuole vendere suinon ci si può improvvisare: occorre conoscere il mercato di destinazione, i competitors, ma anche i punti di forza e di debolezza della propria impresa, occorre trovare nuovi clienti, sapere comunicare in una lingua straniera, risolvere questioni legali e contrattuali e molto altro. Per aiutare leartigiane e le piccolein questo percorso, l’ufficio Internazionalizzazione di ConfartigianatoBergamo ha ideato il” una serie di serate dedicate alleche intendonoaie che comunqueapprofondire le proprie conoscenze in materia di ...

