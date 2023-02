Fantacalcio, i top e flop della 23^ giornata di campionato (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri sera è calato il sipario sulla ventitreesima giornata del campionato di Serie A e contemporaneamente sul turno di Fantacalcio: la lista dei giocatori top e flop. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Monday Night tra Torino e Cremonese, terminato con un pareggio per 2-2, ha chiuso definitivamente il ventitreesimo turno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri sera è calato il sipario sulla ventitreesimadeldi Serie A e contemporaneamente sul turno di: la lista dei giocatori top e. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Monday Night tra Torino e Cremonese, terminato con un pareggio per 2-2, ha chiuso definitivamente il ventitreesimo turno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rossomasaniello : @Lark_Bruns94 +++ ??FANTACALCIO: CAMBIA TUTTO, PENALIZZATO UN TOP DELLA SERIE A+++ - Fantacalcio : Udinese, Perez non al top: contro lo Spezia è emergenza - fantapiu3 : Top e Flop Serie A Giornata 23 Analizziamo i migliori e i peggiori giocatori di giornata in ottica fantacalcistica… - Fantacalcio : Euroleghe Fantacalcio, top e flop 16ª giornata: Rashford on fire, disastro Haaland - ProfidiAndrea : ???? Angel #DiMaria, un nuovo top d'attacco? ?? Prima del Mondiale - 6 partite - 1 gol - 1 assist ?? Dopo il Mondiale… -