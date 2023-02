Fantacalcio, gli squalificati per la 24a giornata di Serie A (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il prossimo turno di Fantacalcio si potrebbero riscontrare diverse difficoltà: sono infatti ben 13 gli squalificati per la 24a giornata di Serie A. Vediamo insieme chi sono. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ultimamente molti allenatori stanno facendo fatica a schierare 11 giocatori titolari. Sono moltissimi i casi in cui si gioca in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il prossimo turno disi potrebbero riscontrare diverse difficoltà: sono infatti ben 13 gliper la 24adiA. Vediamo insieme chi sono. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ultimamente molti allenatori stanno facendo fatica a schierare 11 giocatori titolari. Sono moltissimi i casi in cui si gioca in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbanale : @Bene_dica @percorsi_divino Quindi ricapitoliamo, prima ti sei presa il Roma Twitter, poi i morti di faiga con un p… - WhoistheDark : @Leggendario_89 Onestamente, amico mio, i numeri da te evidenziati non contano un cazzo. Tranne per gli onanisti pr… - DiMarzio : #SerieA | Gli squalificati per la 24ª giornata: il comunicato del giudice sportivo - cerrygardinale1 : @Kulusecsi @__grazynho87 @jeanpauldl1998 Classico commento di chi guarda gli highlights e i voti fantacalcio, che asino ?? - bloodino22 : RT @DiMarzio: #Udinese, #Sottil con gli uomini contati in difesa per la partita contro lo #Spezia: la situazione -