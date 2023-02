Fallì il goal vittoria del Mondiale, stasera è il primo pericolo del Napoli: scopri chi è (Di martedì 21 febbraio 2023) Due mesi fa Fallì il goal vittoria del Mondiale con la Francia, stasera è il primo pericolo del Napoli in Champions League Sbagliare nel penultimo minuto di recupero dei tempi supplementari il goal che sarebbe valso la vittoria del Mondiale segnerebbe chiunque. E genererebbe una crisi per chi ha un carattere debole e non abituato a certi tipi di palcoscenici. Non è questo il caso di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese di origini congolesi che domenica 18 dicembre era ad un passo dal regalare alla Francia il secondo Mondiale consecutivo. Al 122? della partita entusiasmante contro l’Argentina, l’attuale centravanti dell’Eintracht Francoforte si ritrovò la chance giusta, dopo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Due mesi faildelcon la Francia,è ildelin Champions League Sbagliare nel penultimo minuto di recupero dei tempi supplementari ilche sarebbe valso ladelsegnerebbe chiunque. E genererebbe una crisi per chi ha un carattere debole e non abituato a certi tipi di palcoscenici. Non è questo il caso di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese di origini congolesi che domenica 18 dicembre era ad un passo dal regalare alla Francia il secondoconsecutivo. Al 122? della partita entusiasmante contro l’Argentina, l’attuale centravanti dell’Eintracht Francoforte si ritrovò la chance giusta, dopo ...

