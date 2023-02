(Di martedì 21 febbraio 2023) Il giornalista risponde in tv al rapper, che lo aveva attaccato sui social. "Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei dritti civili. Da te non prendiamo lezioni"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deborah_arena : @Fedez Fedez chi ha fatto Omofobia sei tu Ricordati che hai scritto canzoni Omofobe contro Tiziano Ferro e ora fa… - Giusy688 : RT @BimbodiAttilio: Caro @alfosignorini Dove sono finite queste parole?? Mi viene da chiedere: ma le pensi davvero queste cose quando le di… - karina_onofri : @stupendamenteme Facciamo Santa Antonella… è lui che deve chiedere scusa perché se non sai bene come stanno i fatti… - AEDONNALISI : RT @BimbodiAttilio: Caro @alfosignorini Dove sono finite queste parole?? Mi viene da chiedere: ma le pensi davvero queste cose quando le di… - FloraAmato9 : RT @BimbodiAttilio: Caro @alfosignorini Dove sono finite queste parole?? Mi viene da chiedere: ma le pensi davvero queste cose quando le di… -

E sarebbe inutile pure chiedere conto allo stesso Fedez, da qualche tempo diventatodei ... Ola figura del fesso.Laaltro non è che la Federazione anarchica informale, movimento composto da vari gruppi dediti ... Che guarda caso è ora diventato ildi giustizia dei mafiosi italiani, con il suo sciopero ...

"Fai il paladino dei diritti ma...". Così Mario Giordano annienta Fedez ilGiornale.it

PALADINI DELLA SCIENZAH ByoBlu

Giuseppe Codacci Pisanelli, «paladino della salentinità» Il Gallo

Galliani: 'Così ho convinto Berlusconi a comprare il Monza ... Calciomercato.com

Monza-Milan, quote e pronostico: il Diavolo nella tana di Palladino Tuttosport

Mario Giordano fa pelo e contropelo a Fedez nell'apertura di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 in onda martedì 21 febbraio. Come noto ...Il giornalista risponde in tv al rapper, che lo aveva attaccato sui social. "Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei dritti civili. Da te non prendiamo lezioni ...