F24 per la compensazione e bonus sisma: così il governo prepara il salvagente per il Superbonus

Gli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati. E l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e per gli incapienti. Questo pensa di fare il governo Meloni sul Superbonus 110% dopo il decreto di venerdì scorso. Che ha sancito lo stop alla cessione dei crediti tranne per chi ha già presentato la Cila, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Ieri il primo round di incontri con le categorie a Palazzo Chigi: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che vuole in ogni caso sgonfiare la bolla da 19 miliardi. Ma ha lasciato la porta aperta alle soluzioni proposte. Mentre non si valuta di percorrere le altre ipotesi ventilate in questi giorni. Dalle cartolarizzazioni al ricorso a Cassa Depositi e Prestiti. Fino all'aiuto delle partecipate dello Stato, come Eni ed Enel.

