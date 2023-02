F1, richiesta di chiarimento della FIA sull’S-Duct della Ferrari: SF-23 temuta dagli avversari (Di martedì 21 febbraio 2023) Essere creativi e osservati. Il progetto di una macchina di F1 è animato sempre dalla ricerca e dalla voglia di sperimentare, sfruttando le zone grigie del regolamento, per avere un vantaggio in termini di prestazione. E’ il caso della Ferrari che con il progetto della SF-23 ha attirato l’attenzione per l’adozione del cosiddetto “S-Duct” o “Bypass-Duct“. Il riferimento è a un condotto che collega la fessura verticale aperta alla radice del telaio, allo scopo di far sfogare il flusso da un periscopio bi-stadio che soffia sulla parte scavata della pancia, come spiegato da Giorgio Piola su Motorsport.com. La finalità è quella di velocizzare il risucchio dell’aria calda dalle branchie, permettendo una migliore fluidodinamica all’interno ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Essere creativi e osservati. Il progetto di una macchina di F1 è animato sempre dalla ricerca e dalla voglia di sperimentare, sfruttando le zone grigie del regolamento, per avere un vantaggio in termini di prestazione. E’ il casoche con il progettoSF-23 ha attirato l’attenzione per l’adozione del cosiddetto “S-” o “Bypass-“. Il riferimento è a un condotto che collega la fessura verticale aperta alla radice del telaio, allo scopo di far sfogare il flusso da un periscopio bi-stadio che soffia sulla parte scavatapancia, come spiegato da Giorgio Piola su Motorsport.com. La finalità è quella di velocizzare il risucchio dell’aria calda dalle branchie, permettendo una migliore fluidodinamica all’interno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, richiesta di chiarimento della FIA sull’S-Duct della Ferrari: SF-23 temuta dagli avversari - - Riccard610 : @NukeSavesLives @AvvocatoAtomico @GiZollino @gbrussato Ci sarebbero comunque problemi di infragilimento da idrogeno… - ildemonedidio : @E_Modotti @EdwardRedfern @ShooterHatesYou La mia è una lecita richiesta di un chiarimento. Riesci a fornirlo, o pr… - thatsogab_ : @IntesaSP_Help Vi scrivo subito, anche se non è una segnalazione ma una richiesta di chiarimento del tutto generica… - AlexWolf009 : @LucaMarelli72 @juventusfans Ps. Non cerco like, nemmeno mi interessano, basta guardare il mio profilo. La mia è so… -