F1: i resti della Haas di Grosjean a fuoco in Bahrain verranno esposti a Madrid (Di martedì 21 febbraio 2023) L'incidente è impossibile da dimenticare: primo giro del GP del Bahrain (o Bahrein) 2020, a Sakhir, poche curve passate, contatto tra la Racing Point di Daniil Kvyat e la Haas di Romain Grosjean con quest'ultima che va dritta contro i guardrail poco lontani, la vettura che si spezza letteralmente in due, il fuoco. Non fu a torto che si disse "28 secondi per sopravvivere", quelli che passarono dall'impatto alla messa in salvo del pilota francese (uscito peraltro dalla palla infiammata con le proprie forze). Ora quel che rimane di quella Haas VF-20, o meglio la parte che era rimasta impigliata nel guardrail, avrà nuova fama. Sarà esposta a Madrid il 24 marzo, quando ci sarà la prima Formula 1 Exhibition all'IFEMA della capitale spagnola.

