F1, Frederic Vasseur parla chiaro: “La FIA deve agire senza indugi sul Budget Cap” (Di martedì 21 febbraio 2023) agire con risolutezza. L’ha detto piuttosto chiaramente il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tema è quello del rispetto del Budget Cap, che non poche polemiche ha generato l’anno passato, ricordando le sanzioni ai danni di Red Bull, ritenute da tanti addetti ai lavori non conformi agli effettivi vantaggi avuti dalla squadra campione del mondo in F1. Il team anglo-austriaco ha dovuto pagare una multa ed è stato imposto il 10% di tempo in meno per i test nella galleria del vento. In caso di infrazioni più gravi, la sanzione sarebbe potuta arrivare alla detrazione di punti o alla squalifica. Penalità più incisive che richiedevano Ferrari e Mercedes in quanto la capacità di investimento di Red Bull era un qualcosa che aveva alterato i valori in pista. Per questo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)con risolutezza. L’ha detto piuttosto chiaramente il Team Principal della Ferrari,, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tema è quello del rispetto delCap, che non poche polemiche ha generato l’anno passato, ricordando le sanzioni ai danni di Red Bull, ritenute da tanti addetti ai lavori non conformi agli effettivi vantaggi avuti dalla squadra campione del mondo in F1. Il team anglo-austriaco ha dovuto pagare una multa ed è stato imposto il 10% di tempo in meno per i test nella galleria del vento. In caso di infrazioni più gravi, la sanzione sarebbe potuta arrivare alla detrazione di punti o alla squalifica. Penalità più incisive che richiedevano Ferrari e Mercedes in quanto la capacità di investimento di Red Bull era un qualcosa che aveva alterato i valori in pista. Per questo ...

