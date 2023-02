F1 | Aston Martin | sarà Felipe Drugovich a sostituire Lance Stroll nei test in Bahrain

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Felipe Drugovich prenderà il posto di Lance Stroll nei tre giorni di test in Bahrain alternandosi con Fernando Alon… - sportface2016 : #F1, #AstonMartin: sarà Felipe #Drugovich a sostituire Lance #Stroll nei test in #Bahrain - onthetrack_tw : F1: Felipe Drugovich sostituirà Lance Stroll nel giovedì mattina con Alonso che girerà nel pomeriggio. Il resto del… - Luxgraph : F1, test Bahrain: Aston Martin ha scelto il sostituto di Stroll, ecco chi è - cthmoonx : ASTON MARTIN NUNCA TE CRITIQUEI -

Dopo la notizia dell'infortunio di Lance Stroll in seguito a un incidente in bici, laha dovuto scegliere rapidamente il da farsi in vista dei test del Bahrain. Il team di Silverstone ha optato per schierare in pista Felipe Drugovich . Questo il comunicato dell'...Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dell'AMR23, Fernando Alonso aveva ribadito quelli che erano gli obiettivi principali suoi e del team inglese, ossia crescere nel corso di questa stagione per poter poi puntare alla vittoria. ...

Un’Aston Martin nel posto del disabile. Arriva il carroattrezzi ma non la rimuove LA NAZIONE

Aston Martin garantisce alla McLaren Vandoorne e Drugovich FormulaPassion.it

F1 | Ocon: “La nuova Aston Martin sembra molto veloce” F1grandprix.it

L'Aston Martin 2023 spaventa Ocon: "Sembra veloce" FormulaPassion.it

La scuderia britannica ha annunciato chi correrà al posto del canadese, infortunato dopo un incidente in bicicletta ...L'Aston Martin, attraverso una nota pubblicata sui propri indirizzi social, ha ufficializzato la presenza di Felipe Drugovich nei test pre stagionali che si disputeranno in questa settimana sul tracci ...