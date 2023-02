Ex insegnante di 84 anni si laurea per la seconda volta. Ma già pensa alla terza (Di martedì 21 febbraio 2023) La seconda laurea a 84 anni. Ma già pensa alla terza. E' la storia di Maria Edda Cavuoto di Montesarchio, in provincia di Benevento, che oggi è stata proclamata dottoressa in Giurisprudenza con voto 90 su 110 e il plauso della commissione, presso l'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo "La libertà di coscienza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Laa 84. Ma già. E' la storia di Maria Edda Cavuoto di Montesarchio, in provincia di Benevento, che oggi è stata proclamata dottoressa in Giurisprudenza con voto 90 su 110 e il plauso della commissione, presso l'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo "La libertà di coscienza". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Ex insegnante di 84 anni si laurea per la seconda volta. Ma già pensa alla terza - Be19995355Maria : RT @ANPIRomaPosti: Insegnante, #patriota poetessa e ricercatrice storica, durante la seconda guerra mondiale #InesPoggetto ricoprì il ruolo… - larenait : Ex insegnante di Napoli prende la seconda laurea a 84 anni - cronacacampania : Galluccio, malore improvviso: Fausto Panaccione muore a 48 anni - - mik45321224 : RT @lvogruppo: ??53 anni ??malore in casa ??18.2.23 ??Mario Cario ??insegnante ??????????????? #NessunaCorrelazione -