Ex Gkn, messa in liquidazione la società che ha comprato la fabbrica. Sindacati e Regione Toscana: “Il governo la commissari” (Di martedì 21 febbraio 2023) Come i Sindacati paventavano da settimane, la società di Francesco Borgomeo che avrebbe dovuto salvare la ex Gkn di Campi Bisenzio è stata messa in liquidazione. Salvatore Sarcone è stato nominato commissario liquidatore della Qf e in questa veste, spiega una nota, parteciperà all’incontro fissato dal ministero dell’Industria e del Made in Italy il 24 febbraio. Il collettivo di fabbrica dello stabilimento aveva avanzato già l’anno scorso il timore che l’azienda non avesse “in mano nulla, piano industriale, una linea di credito”. Ora l’azienda dà la colpa alle autorità e ai lavoratori: “Essendo trascorsi 12 mesi dall’accordo sottoscritto con la richiesta di cassa integrazione e dopo 10 mesi di pagamenti anticipati senza una risposta dalla pubblica autorità competente, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Come ipaventavano da settimane, ladi Francesco Borgomeo che avrebbe dovuto salvare la ex Gkn di Campi Bisenzio è statain. Salvatore Sarcone è stato nominatoo liquidatore della Qf e in questa veste, spiega una nota, parteciperà all’incontro fissato dal ministero dell’Industria e del Made in Italy il 24 febbraio. Il collettivo didello stabilimento aveva avanzato già l’anno scorso il timore che l’azienda non avesse “in mano nulla, piano industriale, una linea di credito”. Ora l’azienda dà la colpa alle autorità e ai lavoratori: “Essendo trascorsi 12 mesi dall’accordo sottoscritto con la richiesta di cassa integrazione e dopo 10 mesi di pagamenti anticipati senza una risposta dalla pubblica autorità competente, con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscanamedianew : Vertenza ex Gkn, Qf è stata messa in liquidazione - rep_firenze : Borgomeo ha annunciato la messa in liquidazione della ex Gkn, la rabbia degli operai - darkpand : RT @Laura_Bennati: 3/ Dobbiamo liberare Gkn dal ricatto. Dobbiamo rompere l'assedio. Dobbiamo rimetterla a disposizione di chi vuole verame… - mortocheparlax : RT @Laura_Bennati: 3/ Dobbiamo liberare Gkn dal ricatto. Dobbiamo rompere l'assedio. Dobbiamo rimetterla a disposizione di chi vuole verame… - maurovanetti : RT @Laura_Bennati: 3/ Dobbiamo liberare Gkn dal ricatto. Dobbiamo rompere l'assedio. Dobbiamo rimetterla a disposizione di chi vuole verame… -