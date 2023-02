Eurovision 2023, bloccata la candidatura di Pamela Prati per un cavillo (Di martedì 21 febbraio 2023) Per l’Eurovision Song Contest 2023, che quest’anno avrà luogo a Liverpool, l’Italia ha già un rappresentante: è Marco Mengoni, che ha vinto il Festival di Sanremo con la sua “Due Vite”. Ma il prossimo 25 febbraio anche San Marino, il Paese più piccolo in gara alla manifestazione, avrà il suo concorrente. In diretta dal Teatro Nuovo a Dogana, nella Repubblica di San Marino, a partire dalle ore 21 su San Marino RTV gli artisti si sfideranno per volare nel Regno Unito. Per selezionare gli oltre 100 semifinalisti (la finale viene disputata da 22 cantanti) è stato indetto per il secondo anno consecutivo il Contest “Una voce per San Marino”, il cui presidente di giuria è Al Bano. Tra i finalisti Francesco Monte che aveva partecipato già lo scorso anno nonostante la vittoria di Achille Lauro con “Domenica”. E ancora: Le Deva, Deborah Iurato, Moreno, Manuel ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Per l’Song Contest, che quest’anno avrà luogo a Liverpool, l’Italia ha già un rappresentante: è Marco Mengoni, che ha vinto il Festival di Sanremo con la sua “Due Vite”. Ma il prossimo 25 febbraio anche San Marino, il Paese più piccolo in gara alla manifestazione, avrà il suo concorrente. In diretta dal Teatro Nuovo a Dogana, nella Repubblica di San Marino, a partire dalle ore 21 su San Marino RTV gli artisti si sfideranno per volare nel Regno Unito. Per selezionare gli oltre 100 semifinalisti (la finale viene disputata da 22 cantanti) è stato indetto per il secondo anno consecutivo il Contest “Una voce per San Marino”, il cui presidente di giuria è Al Bano. Tra i finalisti Francesco Monte che aveva partecipato già lo scorso anno nonostante la vittoria di Achille Lauro con “Domenica”. E ancora: Le Deva, Deborah Iurato, Moreno, Manuel ...

