Europa League: lo spagnolo Sánchez arbitra Nantes - Juventus (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo spagnolo José María Sánchez arbitrerà, giovedì prossimo dalle 18:45, Nantes - Juventus, ritorno dei playoff di Europa League. Assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. L'andata è ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) LoJosé Maríaarbitrerà, giovedì prossimo dalle 18:45,, ritorno dei playoff di. Assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. L'andata è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : #Perin ?? #Locatelli ?? #DiMaria ?? Ottima gara e vittoria importante prima del ritorno in Europa League a Nantes. Il… - juventusfc : La nostra Europa League inizia con uno Stadium sold out ???? - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #JUVNAN #UEL - AgiproNews : Champions League: l'Inter vede il successo nell'andata con il Porto, in quota Lautaro cerca il secondo sigillo in E… - infobetting : Nantes-Juventus (Europa League, 23-02-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici -