Europa League, designati gli arbitri dei match di Juventus e Roma (Di martedì 21 febbraio 2023) La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide di Juventus e Roma del prossimo giovedì di Europa League La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide di Juventus e Roma del prossimo giovedì di Europa Conference League. Nantes-Juventus sarà arbitrata da Sánchez con assistenti Cabañero e Prieto. Quarto uomo Fuertes e al Var ci sarà Munuera. Roma-Salisburgo, invece, verrà arbitrata dallo sloveno Vin?i?. Saranno Klan?nik e Kova?i? gli assistenti in campo. Kajtazovic al Var. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) La UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide didel prossimo giovedì diLa UEFA ha designato i direttori di gara per le sfide didel prossimo giovedì diConference. Nantes-sarà arbitrata da Sánchez con assistenti Cabañero e Prieto. Quarto uomo Fuertes e al Var ci sarà Munuera.-Salisburgo, invece, verrà arbitrata dallo sloveno Vin?i?. Saranno Klan?nik e Kova?i? gli assistenti in campo. Kajtazovic al Var. L'articolo proviene da Calcio News 24.

