Europa League, come vedere Nantes-Juve e Roma-Salisburgo (Di martedì 21 febbraio 2023) Sarà una partita che vale una stagione per la Juventus a Nantes nel ritorno degli spareggi di Europa League contro i francesi. In un'annata compromessa finora dai -15 punti in classifica per il caso plusvalenze, l'unica uscita d'emergenza che porta alla qualificazione in Champions League, vitale per i conti del club bianconero, passa dalla vittoria della competizione. Un successo che, oltre al trofeo continentale, significherebbe anche la qualificazione alla coppa più prestigiosa anche arrivare nei primi quattro in Serie A. Un obiettivo allettante anche per la Roma di José Mourinho che al suo primo anno ha portato la Conference League nella Capitale e che vuole mettere in bacheca un altro premio. I giallorossi partono in svantaggio dopo l'1-0 subito a ...

