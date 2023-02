Europa League, Allegri pensa ad una Juve superoffensiva: mossa sorprendente (Di martedì 21 febbraio 2023) Giovedì i bianconeri si giocano un pezzo fondamentale della propria stagione: il passaggio del turno è obbligatorio per proseguire il sogno europeo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM “Come una finale”. Così Massimiliano Allegri, al termine della partita di campionato vinta contro lo Spezia per 2-0, ha presentato l’impegno di Europa League di giovedì Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Giovedì i bianconeri si giocano un pezzo fondamentale della propria stagione: il passaggio del turno è obbligatorio per proseguire il sogno europeo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM “Come una finale”. Così Massimiliano, al termine della partita di campionato vinta contro lo Spezia per 2-0, ha presentato l’impegno didi giovedì Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : #Perin ?? #Locatelli ?? #DiMaria ?? Ottima gara e vittoria importante prima del ritorno in Europa League a Nantes. Il… - juventusfc : La nostra Europa League inizia con uno Stadium sold out ???? - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #JUVNAN #UEL - BlogSisal : I nerazzurri affrontano la bestia nera delle squadre italiane in Europa ? Domani ci sarà #InterPorto ?????? Qui il n… - infoitsport : Europa League, Roma-Salisburgo: probabili formazioni orario e dove vederla in tv -