Europa League 2022/2023: le designazioni arbitrali per Nantes-Juventus e Roma-Salisburgo (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le sfide valide per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Due le squadre italiane, vale a dire la Juventus, opposta al Nantes, e la Roma, contro il Salisburgo. A dirigere il match dei bianconeri, reduci dall’1-1 dell’Allianz Stadium, sarà lo spagnolo José Marìa Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Il fischietto dell’incontro dei giallorossi sarà invece lo sloveno Slavko Vincic, assistito da Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Giallorossi chiamati a reagire dopo la sconfitta di misura in Austria. FC Nantes (FRA) – Juventus (ITA) Referee: José María Sánchez (ESP) Assistant Referee 1: Raúl ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Uefa ha ufficializzato leper le sfide valide per il ritorno dei playoff di. Due le squadre italiane, vale a dire la, opposta al, e la, contro il. A dirigere il match dei bianconeri, reduci dall’1-1 dell’Allianz Stadium, sarà lo spagnolo José Marìa Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Il fischietto dell’incontro dei giallorossi sarà invece lo sloveno Slavko Vincic, assistito da Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Giallorossi chiamati a reagire dopo la sconfitta di misura in Austria. FC(FRA) –(ITA) Referee: José María Sánchez (ESP) Assistant Referee 1: Raúl ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : #Perin ?? #Locatelli ?? #DiMaria ?? Ottima gara e vittoria importante prima del ritorno in Europa League a Nantes. Il… - juventusfc : La nostra Europa League inizia con uno Stadium sold out ???? - juventusfc : ?? I convocati per l'Europa League ?? #JUVNAN #UEL - infobetting : Nantes-Juventus (Europa League, 23-02-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici - juve_magazine : EUROPA LEAGUE - Nantes-Juventus assegnata allo spagnolo Sanchez, lo sloveno Vincic arbitrerà Roma-Salisburgo -