(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) –in, in vista del congresso che si terrà a Roma dal 24 al 26 febbraio. Gli attuali vertici, guidati dalla storica icona radicale Emma, si preparano a contrastare la scalata del partito da parte di nomi nuovi, come quello dell’ex M5S e sindaco di Parma, Federicoe il ritorno di Piercamillo Falasca, nella cui cordata ci sono anche ex radicali come l’ex tesoriere di Radicali Italiani Valerio Federico. Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e la stessa, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno intanto registrato a loro nome il marchio del partito, nella giornata del 20, rappresentato da “un cerchio con scrittoin carattere stampatello di fantasia con il simbolo + sovrapposto alla lettera E”. Una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Le richieste del Presidente Meloni in Europa sono legittime. Grazie alla sua politica, l’Italia torna sullo scena… - vivereitalia : +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti - ledicoladelsud : +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti - News24_it : +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti - fisco24_info : +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti: (Adnkronos) - Da venerdì via al congresso. L'ex sindaco… -

Da venerdì via al congresso. L'ex sindaco di Parma: "Non vogliono il dialogo"tensione in +, in vista del congresso che si terrà a Roma dal 24 al 26 febbraio. Gli attuali vertici, guidati dalla storica icona radicale Emma Bonino, si preparano a contrastare la scalata ...... puntando a trarre il massimo beneficio dall'visibilità della serie continentale. Leader nel ... Sarà un onore poter vedere in pista la #88 Wakala Chevrolet Camaro sulle piste di mezza!' ha ...

+Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti Adnkronos

Meteo Cronaca diretta: (Video) Svizzera, la diga più alta d'Europa con 5000 pannelli fotovoltaici iLMeteo.it

La mappa della qualità della vita in Europa idealista.it/news

Europa: al via corsi alta formazione per Guardia di Finanza Regione Abruzzo

Cina/Usa: alta tensione alla Conferenza di Monaco - Rivista di ... Eastwest.eu

Meteo marzo - primo mese della primavera che potrebbe partire con freddo e neve sull'Europa e forse anche sull'Italia, vediamo perché ...Borse europee deboli nel finale con gli indici Usa in forte tensione (Dow Jones -1,5% e Nasdaq -1,7%) per i timori di nuovi rialzi dei tassi, alimentati dagli indici Pmi migliori delle stime. (ANSA) ...