Estinzione Libretti postali | attento | ecco quali chiuderanno a breve

(Di martedì 21 febbraio 2023)“dormienti”:sono gli strumenti di gestione del risparmio che saranno oggetto dia giugno 2023. Tra gli strumenti di gestione del risparmio più amati dagli italiani ci sono i, che potrebbero essere conservati nei cassetti o in qualche armadio. I“dormienti” rischiano di essere oggetto disono e come agire. Tra i cavalli di battaglia del gruppo Poste Italiane SPA ci sono i buoni fruttiferied idi risparmio postale. Il Libretto Postale è tra i prodotti di gestione del risparmio più antichi: dal 1875 ad oggi questo strumento finanziario ha ...

Aprirlo non costa nulla così come la gestione o l', eccetto gli oneri di natura fiscale. ... si può ricaricare la propria carta Postepay ed effettuare trasferimenti da/verso i propri...Gli interessi maturano dal giorno del versamento e fino alla data dell'del libretto, con ...non è dovuta dalle persone fisiche quando la giacenza media annua complessiva deipostali ...

Libretti postali, nuova estinzione da Poste Italiane. Ecco quali ... Trend-online.com

Tasso al 3% sul libretto di risparmio postale: ecco come fare, la promozione sta per scadere InvestireOggi.it

Libretto postale di risparmio: per chi preferisce tenere da parte PMI.it

Libretti postali dormienti, ecco quali rischiano l’estinzione da giovedì. Tutto quello che c’è da ... Il Sole 24 ORE

Libretti postali dormienti, per alcuni scatta l’estinzione dal 21 giugno: ecco cosa fare Sky Tg24

Libretto di risparmio postale: l'offerta Supersmart che offre il 3% sta per scadere, ecco cosa sapere in merito.