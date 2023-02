Essere o non essere? No, cosa fare o non fare è il problema del Pd (Di martedì 21 febbraio 2023) Al direttore - Il fatto che la capitale, dopo qualche anno vissuto in tono minore rispetto ai nostri competitor europei, torni a esercitare il suo fascino e la sua attrattività sui grandi investitori nel campo dell’hotellerie, come ha scritto ieri il suo giornale, non può che essere letto in chiave positiva dalla nostra categoria. L’approdo a Roma di questi grandi marchi internazionali, come Four Seasons, Bulgari e Mandarin, significa automaticamente portare la città allo stesso livello delle grandi capitali europee, e tornare ad avere “in casa” un certo tipo di clientela, ovvero quella che viaggia solo dove può trovare questi brand internazionali. Sicuramente è una circostanza da cui trarrà beneficio tutto l’indotto e tutta l’economia della città. Allo stesso tempo non bisogna però dimenticare gli alberghi esistenti: l’unico modo per farlo è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Al direttore - Il fatto che la capitale, dopo qualche anno vissuto in tono minore rispetto ai nostri competitor europei, torni a esercitare il suo fascino e la sua attrattività sui grandi investitori nel campo dell’hotellerie, come ha scritto ieri il suo giornale, non può cheletto in chiave positiva dalla nostra categoria. L’approdo a Roma di questi grandi marchi internazionali, come Four Seasons, Bulgari e Mandarin, significa automaticamente portare la città allo stesso livello delle grandi capitali europee, e tornare ad avere “in casa” un certo tipo di clientela, ovvero quella che viaggia solo dove può trovare questi brand internazionali. Sicuramente è una circostanza da cui trarrà beneficio tutto l’indotto e tutta l’economia della città. Allo stesso tempo non bisogna però dimenticare gli alberghi esistenti: l’unico modo per farlo è ...

