Esordio in prima squadra e gol in Primavera | Vorlicky in cerca della sua rivincita

Bergamo. Lo ha atteso per settimane, probabilmente mesi. Addirittura anni, se i problemi fisici lo avessero lasciato in pace. È arrivato in una giornata infausta, con una brutta sconfitta interna, ma l'Esordio assoluto in prima squadra con l'Atalanta per Lukas Vorlicky resterà comunque sicuramente qualcosa di memorabile. Nel quarto d'ora finale contro il Lecce il fantasista ceco classe 2002 ha potuto assaggiare per la prima volta l'atmosfera del Gewiss Stadium con la maglia dei grandi. Era una presenza quasi fissa in panchina e si allena regolarmente con la squadra di Gasperini a Zingonia, ma non aveva ancora avuto spazio. La voglia non gli è mancata, la precisione forse sì, ma l'auspicio per il numero 23 è che sia solo la prima di tante.

