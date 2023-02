Erjona: 'Ci sono calciatori che mi scrivono tutti i giorni. Non apro Onlyfans perché...' FOTO (Di martedì 21 febbraio 2023) Altra bella sessione di Q&A con i propri follower per la storica ex di Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, Erjona Sulejmani. Tante... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Altra bella sessione di Q&A con i propri follower per la storica ex di Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter,Sulejmani. Tante...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Erjona: 'Ci sono calciatori che mi scrivono tutti i giorni. Non apro Onlyfans perché...' FOTO: Altra bella sessione… - Anonimooo789 : @paola14886501 Le rose gli sono finite le ha regalate tutte alle sue ex in particolare ad ERJONA??e chissà magari og… -