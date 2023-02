Enzo Ferrari? Manca a tutti, non solo alla Rossa (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 20 febbraio si sono celebrati i centoventicinque anni dalla nascita di Enzo Ferrari, coetaneo di Totò e dell'ex Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat . Poi, certo, c'è la faccenda del nevone ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 20 febbraio si sono celebrati i centoventicinque anni dnascita di, coetaneo di Totò e dell'ex Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat . Poi, certo, c'è la faccenda del nevone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Il #18febbraio 1898 nasce Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondato… - rafikberkane10 : RT @ClementCunat: __—?????? ??????Passion Enzo FERRARI?????? ??????—__ - PeterDanaher : RT @Retromania4ever: Enzo Ferrari at the Autodromo di Modena 1965 with the Ferrari 365 P2 Prototype (Franco Gozzi in front of Enzo) #classi… - DELONS74 : RT @ClementCunat: __—?????? ??????Passion Enzo FERRARI?????? ??????—__ - JoeJoeFerrari : @EugenioTassini Buongiorno, ho letto la sua intervista sul Corriere della Sera. Nell'ultima domanda lei dice che Di… -