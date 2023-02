Enzo Decaro, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti e le storie di oggi ci sarà anche l’attore Enzo Decaro. Lui sarà nel salotto televisivo per ricordare, insieme a Stefano Veneruso e Anna Pavignano (storica sceneggiatrice), il grande attore e regista napoletano Massimo Troisi. Che domenica scorsa avrebbe compiuto 70 anni. Cosa sappiamo sulla moglie e sui figli dell’attore Enzo Decaro Decaro non ha bisogno di presentazioni. E’ un attore molto amato dal pubblico, protagonista di numerosi film di successo ma anche di fiction per il piccolo schermo. Oggi ha 64 anni e in carriera ha ricoperto molteplici ruoli dal teatro, ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti e le storie di oggi ci sarà anche l’attore. Lui sarà nel salotto televisivo per ricordare, insieme a Stefano Veneruso e Anna Pavignano (storica sceneggiatrice), il grande attore e regista napoletano Massimo Troisi. Che domenica scorsa avrebbe compiuto 70 anni. Cosa sappiamo sullae suidell’attorenon ha bisogno di presentazioni. E’ un attore molto amato dal pubblico, protagonista di numerosi film di successo ma anche di fiction per il piccolo schermo. Oggi ha 64 anni e in carriera ha ricoperto molteplici ruoli dal teatro, ai ...

