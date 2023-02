Enzo Decaro: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, foto, film e serie tv, La Smorfia e Instagram (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi la padrona di casa, insieme ai suoi affetti stabili, ricorderà Massimo Troisi, il grande artista, attore e regista napoletano, che avrebbe compiuto 70 anni domenica scorsa. Per raccontare la sua indimenticabile carriera in studio ci sarà anche l’amico e sodale Enzo Decaro. Dagli esordi al debutto di Enzo Decaro Enzo Decaro è nato a Portici, in provincia di Napoli, il 24 marzo 1958 e oggi è un affermato attore, sceneggiatore, cabarettista, esponente della nuova comicità napoletana, che è stata portata alla ribalta dal gruppo teatrale La Smorfia nella seconda metà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi la padrona di casa, insieme ai suoi affetti stabili, ricorderà Massimo Troisi, il grande artista, attore e regista napoletano, che avrebbe compiuto 70 anni domenica scorsa. Per raccontare la sua indimenticabilein studio ci sarà anche l’amico e sodale. Dagli esordi al debutto diè nato a Portici, in provincia di Napoli, il 24 marzo 1958 e oggi è un affermato attore, sceneggiatore, cabarettista, esponente della nuova comicità napoletana, che è stata portata alla ribalta dal gruppo teatrale Lanella seconda metà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: Continua il nostro ricordo di Massimo Troisi, in studio Enzo Decaro, Anna Pavignano, Stefano Veneruso e @MGCucinotta #… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Continua il nostro ricordo di Massimo Troisi, in studio Enzo Decaro, Anna Pavignano, Stefano Veneruso e @MGCucinotta #… - zazoomblog : Enzo Decaro il rapporto con i figli: “Ho imparato a essere meno apprensivo” - #Decaro #rapporto #figli: #imparato… - altrogiornorai1 : Continua il nostro ricordo di Massimo Troisi, in studio Enzo Decaro, Anna Pavignano, Stefano Veneruso e… - luigiferraiuolo : RT @reppomanuno: 25 anni fa grazie alle cure di Lello Arena e Enzo Decaro e alla premura di Enzo Siciliano, presidente della Rai, Stile Lib… -