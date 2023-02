(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono iniziate le grandi manovre per lepartecipate pubbliche. La tornata divera riguarda, tra le, Leonardo, Eni,, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche per l’attuazione e lo sviluppopolitiche pubbliche. Determinante, in particolare, il ruolo svolto da Eni ein un contesto in cui la sfida sul terreno dell’energia, a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, è tutt’altro che archiviata. Servono, che siano nuovi profili o conferme, all’altezza di un compito particolarmente gravoso. L’irrituale e ruvida presa di posizione della Lega, che ha chiesto discontinuità facendo parlare fonti e non esponenti di vertice, segnala un problema politico all’interno della maggioranza. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La Lega avverte Meloni sulle nomine: “Discontinuità per Eni, Enel e Rai” - vivereitalia : Eni, Enel e le altre nomine: il metodo prima ancora delle persone - SouzaEluam : RT @Daniele_Manca: Le nomine, il Tesoro e quella mossa della politica (ieri la Lega ha chiesto il cambio di passo du Eni, Enel e Rai...), l… - News24_it : Eni, Enel e le altre nomine: il metodo prima ancora delle persone - MilanoFinanza : Nomine, la Lega dopo Enel e Gse ora chiede il ricambio in Eni - MilanoFinanza News -

La Lega chiede intanto 'un cambio di passo' aed. Sconto in fattura per chi Lo sconto in fattura per il futuro, potrebbe sopravvivere per alcune eccezioni, come per i redditi più bassi o ...La tornata di primavera riguarda, tra le altre, Leonardo,, Terna e Poste Italiane . Tutte strategiche per l'attuazione e lo sviluppo delle politiche pubbliche. Determinante, in particolare, ...

Lega: 'Serve un cambio di passo di Eni ed Enel' Agenzia ANSA

Eni, Enel e le altre nomine: il metodo prima ancora delle persone Adnkronos

Poltrone di stato, la Lega apre la partita delle nomine: ‘Serve cambio di passo per Eni ed Enel’ Il Fatto Quotidiano

Nomine, l’affondo della Lega: “Enel e Eni devono cambiare passo” La Stampa

La Lega accende la partita delle nomine: “Meloni tratti con noi su Eni e Enel” la Repubblica

(Adnkronos) - Sono iniziate le grandi manovre per le nomine delle partecipate pubbliche. La tornata di primavera riguarda, tra le altre, Leonardo, Eni, Enel, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...