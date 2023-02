Eni, Enel e le altre nomine: il metodo prima ancora delle persone (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono iniziate le grandi manovre per le nomine delle partecipate pubbliche. La tornata di primavera riguarda, tra le altre, Leonardo, Eni, Enel, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche per l’attuazione e lo sviluppo delle politiche pubbliche. Determinante, in particolare, il ruolo svolto da Eni e Enel in un contesto in cui la sfida sul terreno dell’energia, a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, è tutt’altro che archiviata. Servono nomine, che siano nuovi profili o conferme, all’altezza di un compito particolarmente gravoso. L’irrituale e ruvida presa di posizione della Lega, che ha chiesto discontinuità facendo parlare fonti e non esponenti di vertice, segnala un problema politico all’interno della maggioranza. E ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono iniziate le grandi manovre per lepartecipate pubbliche. La tornata divera riguarda, tra le, Leonardo, Eni,, Terna e Poste Italiane. Tutte strategiche per l’attuazione e lo sviluppopolitiche pubbliche. Determinante, in particolare, il ruolo svolto da Eni ein un contesto in cui la sfida sul terreno dell’energia, a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, è tutt’altro che archiviata. Servono, che siano nuovi profili o conferme, all’altezza di un compito particolarmente gravoso. L’irrituale e ruvida presa di posizione della Lega, che ha chiesto discontinuità facendo parlare fonti e non esponenti di vertice, segnala un problema politico all’interno della maggioranza. E ...

