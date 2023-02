Energia: Consiglio Ue adotta modifiche norme per abbinamento REPowerEu - Pnrr stati - 2 (Di martedì 21 febbraio 2023) Per entrare in vigore il regolamento emendato dovra' essere pubblicato a giorni sulla Gazzetta ufficiale Ue. Leggi su borsaitaliana (Di martedì 21 febbraio 2023) Per entrare in vigore il regolamento emendato dovra' essere pubblicato a giorni sulla Gazzetta ufficiale Ue.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaPress : Energia e gas: qualche consiglio su come risparmiare in bolletta - EPagati : Quanta energia e quanto rock! Consiglio a tutti gli amanti del genere di provare almeno a dargli un ascolto perché… - Alessan33674239 : @LegaSalvini Ti consiglio di portarti un pezzo di casu martzu, sai dovesse finire l' energia per 'batterti' - ff0rt : RT @ff0rt: Consiglio #ecologico insolito: non usare #video o #immagini su #internet se basta il testo: il trasferimento richiede l’attivazi… - AmbienteRisorse : Energia: Dl Semplificazioni Pnrr: via libera in CdM, le nuove misure sulle rinnovabili -