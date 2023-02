Energia, arriva il supersconto nelle bollette (Di martedì 21 febbraio 2023) La quiete dopo la tempesta. Senza scomodare troppo Giacomo Leopardi, per le famiglie italiane potrebbe finalmente arrivare il momento di tirare quel sospiro di sollievo così a lungo trattenuto. Sì, il costo delle bollette potrebbe scendere e nemmeno di poco. Una rassicurazione arrivata direttamente dal governo, per bocca del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a margine del convegno Illumia, a Bologna. Solo parole, sia chiaro, ma tanto basta a strappare un sorriso a chi finora, per colpa dei costi di luce e gas ha faticato a mettere insieme il pranzo con la cena. «Le bollette hanno avuto, quelle dell'Energia elettrica una piccola riduzione del 20% nell'ultima revisione, il gas del 34%. Se, ed è giusto mettere sempre un se, se il trend è quello che ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) La quiete dopo la tempesta. Senza scomodare troppo Giacomo Leopardi, per le famiglie italiane potrebbe finalmentere il momento di tirare quel sospiro di sollievo così a lungo trattenuto. Sì, il costo dellepotrebbe scendere e nemmeno di poco. Una rassicurazioneta direttamente dal governo, per bocca del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a margine del convegno Illumia, a Bologna. Solo parole, sia chiaro, ma tanto basta a strappare un sorriso a chi finora, per colpa dei costi di luce e gas ha faticato a mettere insieme il pranzo con la cena. «Lehanno avuto, quelle dell'elettrica una piccola riduzione del 20% nell'ultima revisione, il gas del 34%. Se, ed è giusto mettere sempre un se, se il trend è quello che ...

