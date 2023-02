Empoli, l’agente di Baldanzi: «Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero» (Di martedì 21 febbraio 2023) Andrea Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato del futuro del centrocampista dell’Empoli. Le dichiarazioni Andrea Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato a TV Play del futuro del centrocampista dell’Empoli. PAROLE – «Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. – continua Pastorello – Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Andrea Pastorello, agente di Tommaso, ha parlato del futuro del centrocampista dell’. Le dichiarazioni Andrea Pastorello, agente di Tommaso, ha parlato a TV Play del futuro del centrocampista dell’. PAROLE – «Illo stae non è un. Oggi il livello delè elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del. – continua Pastorello – Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi unche molti club lo stiano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Parla l'agente di #Baldanzi - Fantacalcio : Baldanzi, l’agente: “Futuro? Valuteremo a fine stagione. Il Napoli lo segue, non è un mistero”… - kachmarali : RT @Interce78144140: @marifcinter Skriniar contro l'Empoli ci ha fatto perdere 3 punti mentre il suo agente sputava merda in televisione e… - Bruno19631 : RT @Interce78144140: @marifcinter Skriniar contro l'Empoli ci ha fatto perdere 3 punti mentre il suo agente sputava merda in televisione e… - OhWhatFun__ : RT @Interce78144140: @marifcinter Skriniar contro l'Empoli ci ha fatto perdere 3 punti mentre il suo agente sputava merda in televisione e… -