Emozioni e gol | 2-2 tra Torino e Cremonese

AGI - Dura 5 minuti il sogno della Cremonese di strappare la prima vittoria in Serie A, ma la squadra di Ballardini può comunque festeggiare un punto prezioso su un campo difficile. Mezzo passo falso invece per i granata, che speravano nei tre punti per arrivare al derby della prossima giornata davanti alla Juventus. Dopo aver chiuso la prima frazione meritatamente in vantaggio con la rete su rigore di Sanabria, gli uomini di Juric hanno pagato l'approccio deludente dopo l'intervallo, facendosi rimontare da due pregevoli gol di Tsadjout e Valeri. Di Singo la rete del pari finale. Serata di nebbia fitta all'Olimpico Grande Torino con poche novità nelle formazioni iniziali: in mezzo al campo nel Toro c'è l'esordio di Ilic dal 1'e il rilancio di Karamoh al posto dell'acciaccato Vlasic, mentre per la Cremonese sono Okereke e Tsadjout a ...

