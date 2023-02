Emma Mackey dice addio a Sex Education, Maeve non ci sarà nella quinta stagione (Di martedì 21 febbraio 2023) Emma Mackey, una delle protagoniste di Sex Education ha dichiarato che è in procinto di lasciare lo show targato Netflix. Nel 2023 i fan aspettano di guardare il quarto capitolo del teen drama, ovvero anche l’ultimo in cui compare il personaggio di Maeve. “Non ci sarò nella quinta stagione di Sex Education”, ha infatti ammesso l’attrice. Vi raccomandiamo... Emma Mackey, stella nascente di Sex Education 2 nella serie tv che tratta in modo witty e divertente gli aspetti della vita sessuale tra adolescenti, Emma Mckay veste, infatti, i panni di Maeve, uno tra i personaggi più amati della ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 febbraio 2023), una delle protagoniste di Sexha dichiarato che è in procinto di lasciare lo show targato Netflix. Nel 2023 i fan aspettano di guardare il quarto capitolo del teen drama, ovvero anche l’ultimo in cui compare il personaggio di. “Non ci saròdi Sex”, ha infatti ammesso l’attrice. Vi raccomandiamo..., stella nascente di Sexserie tv che tratta in modo witty e divertente gli aspetti della vita sessuale tra adolescenti,Mckay veste, infatti, i panni di, uno tra i personaggi più amati della ...

