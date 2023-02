Emilia Romagna | nel questionario dei trasporti anche domande sul sesso FdI | «Vanno tolte»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Si scrive “Piano regionale dei” ma si legge indagine sull’orientamento sessuale e di genere. Che c’entra l’uno con l’altro? È quel che chiede in un’interrogazione alla giunta dell’, proprio quella guidata da Stefano Bonaccini, per intenderci, Marta Evangelisti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A sollecitare il suo intervento, come spiega la stessa esponente di FdI, «numerose segnalazioni» inoltrate da cittadini che hanno deciso di vederci chiaro. Meglio ancora: vorrebbero afferrare il nesso tra lesulle abitudini al movimento e quelle che invece fanno riferimento al genere sessuale nel quale si riconosce il cittadino interessato, visto che entrambe sono contenute nelonline predisposto dalla Regione. Interrogazione alla giunta regionale di Marta ...