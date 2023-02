Elvis: Austin Butler si è sentito in colpa dopo aver bevuto gelato sciolto per guadagnare peso (Di martedì 21 febbraio 2023) Austin Butler ha parlato del lavoro svolto per entrare nei panni di Elvis e delle difficoltà che ha dovuto affrontare per interpretarlo nella pellicola che gli è valsa la candidatura agli Oscar 2023. Per interpretare Elvis Presley nel film Elvis, Austin Butler non si è di certo risparmiato. L'attore candidato agli Oscar si è impegnato al massimo affrontando anche una dieta decisamente particolare per prendere peso, situazione necessaria per interpretare nel migliore dei modi alcune sequenze del progetto diretto da Baz Luhrmann. Secondo quanto riportato da Today, nel momento esatto in cui l'agente di Austin Butler gli ha riferito che doveva prendere peso per interpretare una delle versioni di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)ha parlato del lavoro svolto per entrare nei panni die delle difficoltà che ha dovuto affrontare per interpretarlo nella pellicola che gli è valsa la candidatura agli Oscar 2023. Per interpretarePresley nel filmnon si è di certo risparmiato. L'attore candidato agli Oscar si è impegnato al massimo affrontando anche una dieta decisamente particolare per prendere, situazione necessaria per interpretare nel migliore dei modi alcune sequenze del progetto diretto da Baz Luhrmann. Secondo quanto riportato da Today, nel momento esatto in cui l'agente digli ha riferito che doveva prendereper interpretare una delle versioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Elvis, Austin Butler ammette:'Mi manca l'euforia che provavo' - GianlucaOdinson : Elvis: Austin Butler ha preso spunto da Ryan Gosling per ingrassare abbastanza per il ruolo - badtasteit : #Elvis: Austin Butler ha preso spunto da Ryan Gosling per ingrassare abbastanza per il ruolo - patrochijlles : RT @chstnfilms: paul mescal e colin farrell potrebbero interpretare benissimo elvis presley ma austin butler non potrà mai interpretare cal… - lovelyjessxx : RT @rebellevague: Austin Butler ha vinto il Bafta come migliore attore protagonista per Elvis #EEBAFTAs -