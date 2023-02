Elodie racconta la sua brutta esperienza in aeroporto: “Un uomo mi ha urlato ‘chissà sotto l’effetto di quale droghe sei’. Non ci ho visto più”. L’episodio della docuserie Amazon (Di martedì 21 febbraio 2023) Elodie, inarrestabile. Un nono posto al Festival di Sanremo che non è abbastanza (secondo noi di FQMagazine) e già nuove uscite a cui pensare. No, non si tratta di musica stavolta. La cantante è ora su Prime Video con la docuserie Sento ancora la Vertigine. Senza filtri, diretta, il suo racconto è un piacere perché trasuda verità. Anche quando dice di come sia difficile restare calmi quando l’invadenza altrui nella vita privata raggiunge livelli di guardia: “Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito chi ero, mi ha urlato: ‘chissà sotto l’effetto di quali droghe sei’. A quel punto non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa e me lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), inarrestabile. Un nono posto al Festival di Sanremo che non è abbastanza (secondo noi di FQMagazine) e già nuove uscite a cui pensare. No, non si tratta di musica stavolta. La cantante è ora su Prime Video con laSento ancora la Vertigine. Senza filtri, diretta, il suo racconto è un piacere perché trasuda verità. Anche quando dice di come sia difficile restare calmi quando l’invadenza altrui nella vita privata raggiunge livelli di guardia: “Una volta ero ine un, dopo aver capito chi ero, mi hadi quali. A quel punto non ci hopiù: sono andata lì che sembravo veramenteeffetto di qualcosa e me lo ...

