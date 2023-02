Elodie perde le staffe all’aeroporto | polizia costretta ad intervenire

(Di martedì 21 febbraio 2023) Personaggi tv.le: il racconto choc – È uscito nella giornata di ieri, 20 febbraio 2023, la docu-serie di“Sento ancora la vertigine” su “Prime Video”. Stiamo parlando di un documentario formato da 3 puntate che ricostruisci gli ultimi due anni della vita della cantante: dalla sua esperienza come co-conduttrice di Sanremo 2021 alla sua ultima partecipazione alla kermesse canora condotta da Amadeus. Spazio anche alla recente Mostra di Venezia dove lei ha presentato il film di cui è protagonista, “Ti mangio il cuore”. Un progetto in cui viene messa a nudo: i fan guardandolo hanno modo di conoscere le tante sfaccettature dell’artista italo francese. Si narrano successi, ma anche sconfitte; traguardi come pure delusioni. Nello specifico c’è ...

È innegabile, Elodie è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo: la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo talento e i suoi look mozzafiato, tanto da ricevere anche ...non perde mai l’occasione di commentare in tempo reale ciò che accade sul palco del teatro Ariston. Elodie, esibizioni incredibili e pubblico a bocca aperta Ovviamente, questo grande successo è merito ...