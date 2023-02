Elodie? La bomba di Francesca Fagnani a Belve | basta una parola

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023)“is on fire”. Dopo il successo delle prime edizioni die della sua co-conduzione all'ultimo Festival di Sanremo, la giornalista romana sbarca anche in prima serata su Rai 2 con le sue interviste pungenti. In un format nuovo, prodotto con Fremantle Italia e allargato anche ad altri personaggi. Occuperà i prossimi cinque martedì del palinsesto della seconda rete nazionale. E gli ospiti della prima puntata fanno già molto rumore: si tratta, infatti, addirittura della seconda carica dello Stato, cioè il presidente del Senato Ignazio La Russa, poi Anna Oxa, Wanda Nara (presentatasi con il marito Mauro Icardi) e, infine, Naike Rivelli. Protagonista dello spot che ha promosso fin qui la nuova edizione del programma, oltre alla, è stato Fiorello, il quale ha preso spunto proprio da lei per ...