Elodie in aeroporto, la polizia arriva per sedare una sua lite: “Ero impazzita” (Di martedì 21 febbraio 2023) È finalmente disponibile su Prime Video il documentario di Elodie dal titolo Sento Ancora La Vertigine, un capitolo in tre puntate che ripercorre le tappe della sua carriera, fra album e Festival di Sanremo. La notizia che però in queste ore sta facendo il giro del web è quella che riguarda un aneddoto accaduto in aeroporto un po’ di tempo fa. A raccontarlo in prima persona è stata proprio la cantante. “Non hai capito che ho fatto: sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E all’improvviso sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’. Ho perso le staffe, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono ... Leggi su biccy (Di martedì 21 febbraio 2023) È finalmente disponibile su Prime Video il documentario didal titolo Sento Ancora La Vertigine, un capitolo in tre puntate che ripercorre le tappe della sua carriera, fra album e Festival di Sanremo. La notizia che però in queste ore sta facendo il giro del web è quella che riguarda un aneddoto accaduto inun po’ di tempo fa. A raccontarlo in prima persona è stata proprio la cantante. “Non hai capito che ho fatto: sono. Stavo lì in, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E all’improvviso sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’. Ho perso le staffe, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Elodie in aeroporto, la polizia arriva per sedare una sua lite: “Ero impazzita” - andreastoolbox : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo… - redazionerumors : Elodie lancia la sua docu-serie targata Amazon Prime Video nella quale racconta dettagli in editi come quando perse… - zazoomblog : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo -… - leggoit : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo -